Cumhurbaşkanlığından Konya’da aşure dağıtımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde tertip edilen aşure faalliği kapsamında Konya’da da aşure dağıtımı yapıldı. Mevlana Alanı Yavuz Selim Camisi önünde reelleştirilen aşure dağıtımı öğle namazını ardına reelleşti. Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu ve öbür yetkililer, yurttaşlara, aşureliklerden Cumhurbaşkanlığı forsu resimlenen kazandan yurttaşlara aşure ikram etti. Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu yaptığı söylemede, “Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen, sayın valimiz, sayın belediye başkanımız ve siz bedelli Konyalılarla aşure programına reelleştiriyoruz. Aşure günü münasebetiyle tüm İslam alemine ve tüm insanlığa sulh, refah ve huzur dilerim” dedi.
Vatandaşlar da aşure dağıtılmasından dinledikleri memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Faalliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Megakent Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile suratlarca yurttaş okunan duanın ardından dağıtılan aşurelerden yedi.
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