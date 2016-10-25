Cumhuri̇yet Kupası Yüzme Yarışları
25 Ekim 2016 Salı, 13:35
KARAMAN (AA) – Karaman’da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları” sona erdi.
Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlara 50 sporcu katıldı.
Yarışlar, 50 – 100 metre serbest, 50 – 100 metre kurbağalama, 200 metre ferdi karışık, 50 – 100 metre kelebek, 50, 100, 200 metre sırt üstü, 4×50 karışık bayrak ve 4×50 serbest bayrak kategorilerinde yapıldı.
Yarışlar sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları yüzme antrenörleri, hakem ve sporcu velileri tarafından verildi.