Cumhuriyet 93 yaşında

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Odunpazarı Dernekler Platformu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleşen yürüyüş, Odunpazarı Dernekler Platformu ve Türk Dünyası Vakfı tarafından kurulan mehteran takımının marşları ile kılıç ekibinin gösterileri eşliğinde gerçekleşti.

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü ve Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Kaynarca vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Odunpazarı Dernekler Platformu Fahri Başkanı Volkan Doğan, yaptığı açıklamada, cumhuriyetin 93. yılını kutlayarak, “Cumhuriyetin kazanımlarının giderek arttığı, demokrasinin daha da güçlendiği bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olacağımız günler diliyorum. Vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimizi ve isimli, isimsiz tüm kahramanlarımızı da saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara Türk bayrakları ve balon dağıtılmasıyla sona erdi.