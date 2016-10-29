Cumhuriyet 93 yaşında

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Karasu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramının 93. yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karasu, “Cumhuriyetin yılmaz bekçileri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk toplumuna en büyük vasiyetidir. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmakta bize düşer.” ifadesini kullandı.