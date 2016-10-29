  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
29 Ekim 2016 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Cumhuriyet 93 yaşında

Cumhuriyet 93 yaşında

29 Ekim 2016 Cumartesi, 18:10
Cumhuriyet 93 yaşında

Benzer Konular

Cumhuriyet 93 yaşında
Cumhuriyet 93 yaşında
Şehit uzman çavuş için Mevlit okutuldu
Şehit uzman çavuş için Mevlit okutuldu
Kontrolden çıkan minibüs süs havuzunun duvarına çıktı
Kontrolden çıkan minibüs süs havuzunun duvarına çıktı

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Karasu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramının 93. yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karasu, “Cumhuriyetin yılmaz bekçileri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk toplumuna en büyük vasiyetidir. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmakta bize düşer.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Ulaş Karasu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet