Cumhuriyet 93 yaşında

SİVAS (AA) – Zara ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Zara Kaymakamlığında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Cengiz Nayman, günün önemini belirten konuşma yaptı.

Nayman, zorluklar ve ağır mücadeleler sonrasında kavuşulan Cumhuriyetin 93. yılının ülkeye ve millete kutlu olmasını diledi.

Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisinin yapıldığı kutlamalarda, şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, tören yürüyüşüyle sona erdi.