Cumhuriyet 93 yaşında

AKSARAY (AA) – Aksaray Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Pekmez, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Hakkari’de bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Cumhuriyetin 93. yaşını kutladıklarını belirten Pekmez, “Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize minnetlerimizi bugün meydanlarda olarak sunduk. Amacımız da, umudumuz da, dileğimiz de Cumhuriyetin kıyamete kadar bu topraklarda yaşanmasından yanadır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından milli mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşu sinevizyon sunumu olarak yayımlandı. Cumhuriyetin 93. yıl dönümü için hazırlanan pasta kesildi.

Resepsiyona Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aylin Kızıldere Yalçınkaya, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ilçe belediye başkanları, resmi kurum ve kuruluşların müdürleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.