Cumhuriyet 93 yaşında

KONYA (AA) – Beyşehirli bisiklet tutkunları, Cumhuriyetin 93. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Beyşehirli bisikletsever Halil Gümüşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sporunu sevdirmek için her fırsatta turlar düzenlediklerini söyledi.

Bisiklet tutkunu Servet Yiğit, Ali Yılmaz ve Mehmet Ali Cevher’le birlikte Cumhuriyetin 93. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirdikleri tur kapsamında 165 kilometrelik göl çevresini bisikletle dolandıklarını ifade eden Gümüşel şunları kaydetti:

“Beyşehir’de Köprübaşı mevkisinde başlayan turumuzda Hüyük istikametini takip ederek Fele, Çeltek, Armutlu yolundan Kurucuova ve Yeşildağ yerleşim birimlerini geçerek turu tamamladık. Beyşehir gölü etrafında daha önce düzenlenen turlar iki gün sürüyordu. İlk defa bisiklet tutkunları olarak Beyşehir gölü etrafını bir günde bisikletlerimizle turlamış olduk. Rüzgara rağmen turumuzu kazasız belasız tamamladık. Tur esnasında Beyşehir Gölü’nün seyrine doyum olmayan manzarasına tanıklık ederken, sonbaharın güzelliklerini de yaşamış olduk.”