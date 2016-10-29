Cumhuriyet 93 yaşında

KONYA (AA) – Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Konya’da Vali Yakup Canbolat’ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Ferit Paşa Caddesi’nde devam etti.

Canbolat, buradaki törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 93 yıl önce bugün “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ifadesiyle ilan edildiğini söyledi.

Tarihin açık bir şekilde, Türk milletinin hak ettiği yeri almasının yolunun cumhuriyet olduğunu gösterdiğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

“Türk insanı, cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun bilincindedir. Ulaşmamız gereken daha büyük hedefler vardır. Kirli oyunları boşa çıkaran bu millet, birlik içinde düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiştir. Dün olduğu gibi bugün de bugünden sonra da hainlerin üzerimizdeki planları bozulmaya mahkumdur. Son olarak 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, asil milletimizin devletimize sahip çıkma kararlığıyla geri püskürtülmüş ve dünyaya gereken mesaj verilmiştir.”

Konuşmaların ardından ilköğretim ve ortaöğretim okulları arasında düzenlenen “cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Program, Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi sonrası düzenlenen tören geçişiyle sona erdi.

– Aksaray

Vali Aykut Pekmez’in makamında başlayan törenler, Kent Meydanı’nda devam etti.

Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, törene katılan vatandaş ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Pekmez, törende yaptığı konuşmada, Anadolu’da Türk varlığını yok etmeyi planlayan ancak Atatürk’ün önderliğinde kenetlenen Türk milletinin kararlılığı karşısında yenilerek geri adım atan şer güçlerin, bugün yeni hain planlarla yeni senaryolarla ortaya çıktığını belirtti. Pekmez, “Önce yıllarca gençlerimiz sokak kavgaları, sağ sol çatışmalarıyla birbirine kırdırıldı. Uyanamadık, ayılamadık. Ardından ayrılıkçı terör dayatıldı. Son oyunlarını da 15 Temmuz’da gördük. Ülkemiz üzerinde emelleri olanlar bilmelidir ki mesele vatan toprağı, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda bu ülkenin evlatları bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gözünü kırpmadan şahadete yürümekten çekinmeyecektir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Kılıçaslan Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören, öğrencilerin jandarma ve polis araçlarının geçit töreni ile sona erdi.

– Karaman

15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, vatandaşların bayramını kutladı.

Tapsız, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 93. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladıklarını ifade etti.



“Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir.” diyen Tapsız, “Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyet ve değerlerimiz etrafında her geçen gün daha güçlü bir şekilde kenetleniyor ve daha üretken bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti cumhurun tamamının yani istisnasız 80 milyonun cumhuriyetidir. 80 milyonun her ferdi istisnasız bu cumhuriyetin öz evladıdır, bu cumhuriyetin eşit derecede sahibidir.” dedi.

Daha sonra şiir, resim ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Afyonkarahisar Atatürk Stadyumunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada cumhuriyet, bayrak ve bağımsızlığın çok büyük tehlike ve tehdit altına girdiğinde, milletin doğrudan sorumluluk aldığını söyledi.

Milletin, “mevzu vatansa gerisi teferruattır” deyip görevi kimseye bırakmadan vatan, bayrak ve bağımsızlık mücadelesine girdiğini anlatan Yıldırım, “15 Temmuz akşamında yaşanan hain darbe girişimi karşısında milletimizin yurdumuzun dört bir yanında ortaya koyduğu tavır, bu durumun en somut ve en güzel örneğidir.” ifadesini kullandı.

Tören, ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri, şiirler ve yapılan geçiş töreni ile sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Şahin Kılıçaslan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban katıldı.