Cumhuriyet 93 yaşında

NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ilçe stadında yapıldı.

Gülşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen kutlama programında Gülşehir Kaymakamı Murat Ertekin bir konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan siyasal, toplumsal ve kültürel alanda bir yenilenme, kalkınma, modernleşme ve aydınlanma projesi olan Cumhuriyetin, ilanının 93. yıl dönümünü milletçe birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirten Ertekin, Kurtuluş Savaşını milletin var olma savaşı, cumhuriyetin ise yeniden dirilişi olduğunu kaydetti.

Kutlama, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından düzenlenen geçit töreni ile son buldu.

Programa, Gülşehir Kaymakamı Murat Ertekin’in yanısıra Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, Jandarma Komutanı Ömer Onur Beşiktaş, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Morgül, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

– Göreme’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Göreme beldesinde düzenlenen kutlamalar belediyenin yanındaki alanda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Öğrencilerin hazırladığı skeç ve okuduğu şiirlerin ardından program geçit töreniyle son buldu.

Kutlamaları, beldedeki tarihi ve turistik mekanları gezen turistler de izledi.