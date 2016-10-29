Cumhuriyet 93 yaşında

KAYSERİ (AA) – Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Kayseri’de, Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin, dünyanın gördüğü en yıkıcı savaşlardan birinin sonrasında dahi ne kadar zor ve çetin sonuçlar altında olursa olsun hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini tüm cihana gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin kurtuluş destanının birçok millete örnek olduğunu vurgulayan Kamçı, şunları kaydetti:

“Kurtuluş destanımız sadece bizim milletimizi kurtarmamış, bu dik duruş, işgal altında ve sömürge haline gelmiş milletlere de örnek, umut olmuştur. Büyük Önder, yeni kurulacak devletin yönetim şeklinin millet egemenliği esasına dayalı bir yönetim şekli olan cumhuriyet olması gerektiğine inanmaktaydı. Asil milletimiz cumhuriyeti benimsemiş, onun getirdiği değerlere sımsıkı sarılarak bugüne kadar onu ayakta tutan yegane güç olmuştur. Geçtiğimiz aylarda demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, barış ve huzurumuzu hedef alan hain darbe girişimi de vatanımızın şerefli evlatlarının sergilediği eşsiz mücadeleyle def edilmiştir.”

Konuşmaların ardından halk oyunları ile gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünün jimnastik ekipleri gösteri sundu.

Tören, öğrencilerin ve askeri kortejin geçişiyle sona erdi.

– Kırıkkale

Kırıkkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, milletçe verilen mücadelenin taçlandırılmasının adı olduğunu vurguladı. Haktankaçmaz, şunları söyledi:

“TBMM’nin 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, bugün bizlere emanettir. Her karış toprağı ecdadımızın kanıyla sulanmış bu topraklar en büyük kutsalımızdır. Dün olduğu gibi bugün de vatanımızın bütünlüğüne kastedenler iyi bilsinler ki bugüne kadar nice koç yiğitler şehadet şerbeti içti, nice kahramanlar gazi oldu. Bugüne kadar ne FETÖ’nün hain darbe girişimine ne PKK ne de diğer örgütlere, bunların saldırılarına bu millet teslim olmadı, olmayacaktır. Kardeşi kardeşe kırdırmak ve bu milleti boyunduruk altına almak için her yolu mübah gören bu şer odakları asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümü kutlu olsun.”

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Öte yandan Keskin, Sulakyurt, Yahşihan ve Balışeyh ilçelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

– Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, alanda bulunanları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Vali Yurtnaç, Cumhuriyetin 93. yıl dönümünü gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Cumhuriyetin devamlılığının Türk milletinin destekleriyle ve birliktelikleriyle ilelebet devam edeceğini vurgulayan Yurtnaç, şöyle konuştu:

“Her devletin ve her medeniyetin yükselişe geçtiği dönemler, düşüşe geçtiği zamanlar vardır. Osmanlı İmparatorluğu da tarih sahnesinde adalet, barış ve sevgiyle dünya milletlerinin karşısındaydı. Özne bir toplumdu. Yıllar insanları olduğu gibi devletleri de yıpratıyor. 600 yıllık bir imparatorluğun sonunda Osmanlı İmparatorluğu da yükselişten, durgunluğa daha sonra da çöküşe doğru geçti. Atalarımız da bize güzel bir kültür ve medeniyet bıraktı. Bizim milletimiz tarihinde dimdik yaşadı. Bizler de onların evlatları olarak aynı şekilde dünyada var olacağız.”

Osmanlı’nın yıkılışıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da bu ülkeyi düşmandan kurtarıp cumhuriyeti kurmak için mücadele ettiklerini anlatan Yurtnaç,

“Onlar da Osmanlı’nın içerisinde yetişmiş büyük komutanlardı. Onlar başlatmış oldukları kurtuluş mücadeleleri ile tüm dünyadaki ülkelere, 3. dünya ülkelerine özgürlüklerini kazanmaları konusunda önder oldular. Bizim kültürümüz, bitmiş ve yıkılmış bir medeniyetin kültürü değildir. Bizler cumhuriyeti demokrasinin kurallarıyla büyütürsek bir anlam ifade eder.” dedi.



Kutlamalar, öğrencilerin şiirler okumasının ardından geçit töreniyle son buldu.