Cumhuriyet 93 yaşında

– Kızılcahamam’da güreş ve tekvando turnuvası düzenlendi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla güreş ve tekvando turnuvası düzenlendi.

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan “Bugün Değilse Ne Zaman” adlı proje kapsamında düzenlenen turnuvaya, 100 sporcu katıldı.

Turnuva öncesi tekvandoculara eşofman, dubok ve kask, güreşçilere ise güreş mayosu ve ayakkabısı dağıtıldı.

Sporcular, 30 hakemin gözetiminde kıran kırana mücadele etti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Turnuvayı, Kaymakam Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yeşildal, daire amirleri ve ve siyasi parti temsilcileri izledi.