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Cumhuriyet 93 yaşında

29 Ekim 2016 Cumartesi, 12:30
Cumhuriyet 93 yaşında

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KONYA (AA) – Seydişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi.

Milli İrade Meydanı’ndaki tören, İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal’in halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. Yılında ulu önder Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetin ve 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve cumhuriyete ne kadar ödem verdiğinin göstergesidir. 15 Temmuz Cumhuriyet ve milli irade için şehit olan kardeşlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum.” dedi.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunları gösterisinden sonra geçit töreni ile son buldu.

Cumhuriyet 93 yaşında Seydişehir

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