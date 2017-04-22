Cumhuriyet Başsavcısı Muşmal'a veda yemeği

ANKARA (AA) – Polatlı’ya atanan Kızılcahamam Cumhuriyet Bassavcısı Fatih Muşmal’a veda yemeği düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen yemeğe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Göksal, Kızılcahamam Yeni Cumhuriyet Bassavcısı Vural Eker, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, meclis üyeleri Kemal Öztürk, Murtaza Güngör, Yenimahalle İlçe Müftüsü Sinan Kazancı, AK Parti Kızılcahamam İİçe Başkanı Sefa Yıldırım, hakimler, savcılar, adliye personeli ve davetliler katıldı.

Fatih Muşmal, burada yaptığı veda konuşmasında, Kızılcahamam’da görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade ederek herkesten haklarını helal etmesini istedi.

Konuşmanın ardından Muşmal’a plaket takdim edildi.