Cumhuriyet bebeğine Cumhuriyet altını

Mersin’in Faziletli ilçesinde doğan 29 Ekim’in ilk bebeğini ve ailesini ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bugünümüzü yarınımızı her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Bayramımızın sene dönümündeyiz. Varlık sebebimiz Cumhuriyetin korunması adına, kollanması namına elimizden ne geliyorsa gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü biz şuan bu faaliyeti icra ediyorsak, özgürlük bir ülkede yaşıyorsak, bunu gerçekte Cumhuriyete borçluyuz. Bu tanrısal vatanı bizlere emanet eden atalarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet bebeğine bir ömür boyu mutluluk dileyen Tollu, “Onlardan devraldığımız bu kutsal emaneti daha da ileriye, daha mükemmele götüreceğiz. İnşallah bu ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarıp dünyada yargı ettiğimiz konuma getireceğiz. Bu yavrumuzda böylesine güzel bir günde dünyaya geldi. Dinç huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Annesini babasını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Hemen Şimdi ismi konulmayan bebeği kucağına alan Başkan Tollu, objektiflere poz verdi.

Anne Mihriban Çolak ise ikinci bebeğinin doğumunun mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Fazla hoş bir duygu Allah herkese çocuk nasip etsin” dedi.

Ufak kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ebe hemşire Sultan Yazgan da, “Bebeğimiz gece 01.15’te doğdu. Bebeğimiz kız bebek ve 3,5 kilo dünyaya geldi. Gayet dinç ve annesinin de bebeğinde sıhhat problemi değil” biçiminde konuştu.

Oktay İnce