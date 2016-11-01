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Cumhuriyet gazetesi önündeki bekleyiş sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturması dahilinde düzenlenen operasyonun ardından gazete önünde toplananların bekleyişi sürüyor.

01 Kasım 2016 Salı, 00:29
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturması dahilinde düzenlenen operasyonun ardından gazete önünde toplananların bekleyişi sürüyor. Gündüz saatlerinden itibaren gazete önünde toplanan kalabalığın yanı sıra yapılan çağrıların ardından akşam saatlerinde gazetenin Şişli’deki binası önünde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile gazete okurları bir araya geldi. Gazete idareci ve yazarlarının gözaltına alınmasına tepki belirten topluluk, ara sıra şarkılar söyleyerek ve halaylar çekerek operasyona tepki gösterdi. Gazete önünde bekleyenlere çay ikram edilirken, grubun bekleyişi sürüyor.

Bekleyiş cumhuriyet cumhuriyet gazetesi önündeki sürüyor

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