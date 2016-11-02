Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında Balbay tanık

Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mustafa Balbay, Ateş Coşkun ve İnan Kıraç’ın da arasında bulunduğu bir takım Cumhuriyet Vakfı eski yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde ‘şahit’ sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

öte yandan, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin Can Dündar ve Akın Atalay tarafından yasadışı şekilde ele geçirildiği iddiaları üstüne hazırlanan araştırmacı raporunun soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı.

Araştırmacı A. Ç. tarafından hazırlanan 26 Ekim 2016 tarihli raporun sonuç kısmında, Cumhuriyet Vakfı Idare Heyeti’nun 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 nolu toplantısında, toplantı yeter sayısı olduğu halde, karar yeter sayısı olmadan seçilen aza Önder Çelik’in üyeliğinin yok hükmünde olduğu ve seçilmemiş sayıldığı açıklama edildi.

Cumhuriyet Vakfı Idare Heyeti’nun vakıf senedinde açıklama edilen toplantı yeter sayısına ulaşmadan açılan 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında alınan kararla seçilen yönetim kurulu üyelerinin de seçilmemiş sayıldığı kaydedilen raporda, bu şart dikkate alındığında vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiil ehliyetini kaybettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Raporda, Cumhuriyet Vakfı Idare Heyeti’nun vakıf senedi hükümlerine tarafından oluşturulması ve vakfın fiil ehliyetini kazanabilmesi için, 18 Şubat 2014 tarihinden önceki idare heyeti üyelerinin, iki yıl süreyle tayin yapacak idare heyeti üyelerinin seçimi gündemiyle şimdi toplantıya çağrıldığı anlatıldı.

Raporda, “Vakıf senedi hükümlerine kadar tercih yapılarak, iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulunun seçilmesi, olur ya vakıf senedinde şart koşulan 7 karakter toplantı yeter sayısı ve vakıf senedi 10/b maddesinde belirlenen usule göre idare kuruluna seçilmede aranan karar yeter sayısı gerçekleşmez ise, Vakıf Idare organının oluşturulması gerektiği, görüntü ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Soruşturma zarfında 13 ad gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göre başlatılan soruşturma kapsamında, “FETÖ ve PKK adına suç işledikleri” iddiasıyla aralarında gazetenin genel Yayınlama Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 13 ad göz atına alınmıştı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yurt haricen bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile yöneticilerden Nebil Özgentürk’ün yurt dıştan olduğu saptama edilirken, vakıf başkanı Orhan Erinç’in, hakkında yaşlı olduğu gerekçesiyle nezaret kararı alınmamıştı.

Başak Akbulut