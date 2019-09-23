Cumhuriyet Tırı 303'üncü noktaya ulaştı

KIRŞEHİR (AA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşun 30. yılı dolayısıyla Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, 303'üncü nokta olan Kırşehir'de ziyarete açıldı.

Cacabey Meydanı'ndaki tırda Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar ve yayınlardan oluşan basılı malzemeler, kitaplar ve pullar yer aldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, burada yaptığı konuşmada, Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili görseller ve objelerin yer aldığı Cumhuriyet Tırı'nın 302 noktayı dolaştıktan sonra Kırşehir'e geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Tırı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılında yollara çıkardıklarını aktaran Altınışık, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Tırı, sadece bir araç değil. Atatürk'ün aydınlığını, Atatürkçü düşüncenin sıcaklığını ve içtenliğini tüm Anadolu'ya yeniden hatırlatmak üzere bu tırı organize ettik. Cumhuriyet Tırı içinde bu uğurda mücadele edenlerin aziz hatıralarını göreceksiniz."

Tırın ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve çok sayıda kişi katıldı.