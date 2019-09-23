Cumhuriyet Tırı 303'üncü noktaya ulaştı
KIRŞEHİR (AA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ülkenin kurtuluşu için başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşun 30. yılı dolayısıyla Samsun'dan yola çıkan Cumhuriyet Tırı, 303'üncü nokta olan Kırşehir'de ziyarete açıldı.
Cacabey Meydanı'ndaki tırda Atatürk ile ilgili fotoğraflar, panolar ve yayınlardan oluşan basılı malzemeler, kitaplar ve pullar yer aldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, burada yaptığı konuşmada, Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili görseller ve objelerin yer aldığı Cumhuriyet Tırı'nın 302 noktayı dolaştıktan sonra Kırşehir'e geldiğini söyledi.
Cumhuriyet Tırı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılında yollara çıkardıklarını aktaran Altınışık, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet Tırı, sadece bir araç değil. Atatürk'ün aydınlığını, Atatürkçü düşüncenin sıcaklığını ve içtenliğini tüm Anadolu'ya yeniden hatırlatmak üzere bu tırı organize ettik. Cumhuriyet Tırı içinde bu uğurda mücadele edenlerin aziz hatıralarını göreceksiniz."
Tırın ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve çok sayıda kişi katıldı.
-
GÜNCELLEME 3 – Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü, 4 yaralı
-
Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı
-
Cumhuriyet Tırı 303'üncü noktaya ulaştı
-
STSO'dan 40 bin liralık kırtasiye yardımı
-
Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı
-
AYBÜ Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime törenle başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.