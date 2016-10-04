Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, Şarkışla'da

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Rektör Yıldız, ilk olarak Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kaymakam Pektaş, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve eğitim görevlileri ile birlikte okul yerleşkesini ve yapımı devam eden 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu inşaatında incelemelerde bulunan Yıldız, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız, göreve başlayalı 2 ay olduğunu bu nedenle ilçelerdeki okulları ziyaret ederek bilgi aldığını belirterek, “İlçeleri gezmeye, birimleri tanımaya başladık. Her hafta bir ilçemizi gezerek oradaki problemleri yerinde tespit etmek, sorunları çözmek, öğrencilerle görüşmek için bu çalışmaları başlattık, bu böyle devam edecek.” diye konuştu.