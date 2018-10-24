Cumhuriyet Üniversitesi yabancı konukları ağırladı

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi, Erasmus Programı kapsamında farlı ülkelerden 25 akademisyen ve idari personeli konuk etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisinin çalışmalarının tanıtımı amacıyla Erasmus Programı kapsamında 12 farklı ülkeden 25 akademik ve idari personel, CÜ'nün konuğu oldu.

Konuk akademisyenlerle görüşen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye ve üniversite hakkında bilgi verdi.

Yıldız, yabancı akademisyen ve idari personele, bulundukları süre içerisinde üniversiteyi ve şehri en iyi şekilde gezmelerini önererek, "Burada bir haftayı en güzel şekilde geçirirsiniz ve üniversitelerinize döndüğünüz zaman da öğrenci veya hocalarınız üniversitemize gelirler." dedi.

Programa, Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ali Aksu, yurt dışından gelen misafirler ile Uluslararası İlişkiler Ofisi personeli de katıldı.