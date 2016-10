Cumhuriyetin 93. yılında Aşhaneden örnek davranış

Kardeşlik seferberliği adı aşağı yoksullara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütü Aşhane’ye gönül veren takriben 50 birey, Cumhuriyet’in 93. yılında sokakta yaşamını idame ettiren evsiz ve kimsesizlere kıyafet ve sıcak çorba yardımında bulundu. Kadıköy Hasanpaşa Camii önünde toplanan Aşhane gönüllüleri Aşhane minibüsüyle Üsküdar, Beşiktaş, Zeytinburnu, Eyüp, Fatih ilçelerini sokak cadde gezerek yanlarında getirdikleri battaniye, mont, kazak, bot gibi kışlık kıyafetleri gereksinim sahiplerine dağıttı. Bölüştürme sırasında evsiz ve kimsesizlere minibüsten sıcak çorbada ikram edildi. Aşhane gönüllülerine Motosikletliler Dayanışma Grubu (MOTOSAR)’da kışlık kıyafetlerin taşınması konusunda motosikletlerle yardım verdi. Grup adına konuşan Poyraz Yıldız, “ Aşhane’yle iki yıldır çorba ve battaniye elbise gibi takviye dağıtımları yapıyoruz. Fazla hoş bir durum şimdiye değin fazla insana ulaştık. Aşhane’ye de yardım oluyoruz bu yönde de.

HER AKŞAM 600-650 KİŞİYE ULAŞIYORUZ

Aşhane’nin kurucusu ve us babası Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Karaman, “ Aşhane kardeşlik seferberliği adı altında bugün Türkiye’de yaklaşık 25-26 yerde yoksullara karşın etkinlik bildiren sivil bir oluşumun İstanbul’a özgü bir daha aşağı uygulamasıdır. Takriben 14-15 aydan beri İstanbul da oysa evsizlere çorba dağıtıyoruz Aşhane olarak. 8-10 kulübümüz var. Her akşam 600-650 evsize ulaşarak evsizlerin açlıklarını giderilmesine bir tutam katkı maddesi sağlamaya çalışıyoruz. bunun dışında kışın bilhassa kışlık kıyafetlerle ilgili senede 2-3 kere battaniye, mont, kazak, bot gibi kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu akşam özellikle MOTOSAR ekibi bu arkadaşların ihtiyaçlarını karşılamamızda bize tezgâhtar oldular. Bu gecede özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evsiz arkadaşlarla birlikte geçirelim diye teklifte bulundular. Bizde sevinerek kabul ettik. Bizde Aşhane gönülleri olarak MOTOSAR ekibiyle bu akşam çorba, çorbayla beraber kışlık ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Bu akşam gönüllü arkadaşlarla gidermiş olduk.” dedi.

Murat Solak