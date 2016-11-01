Cumhuriyetin 93üncü kuruluş yıldönümü anısına göl etrafında pedal çevirdiler

Beyşehirli bisiklet tutkunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’üncü kuruluş yıldönümü anısına Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre her tarafında pedal çevirdi.

Beyşehirli bisikletsever Halil Gümüşel, yaptığı açıklamada, bir solukta Beyşehir Gölü çevresinde bisikletleriyle tur attıklarını söyledi. Bisiklet tutkunu Mal Varlığı Yiğit, Ali Yılmaz ve Mehmet Ali Cevher’le birlikte Cumhuriyet’in 93’üncü kuruluş yıldönümü anısına gerçekleştirdikleri tur dahilinde Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün 165 kilometrelik etrafında pedal çevirdiklerini gösteren Gümüşel, “Beyşehir’de Köprübaşı mevkiinde başlayan turumuzda istikamet olarak Hüyük istikametine peşine düşüp takip ederek Fele, Çeltek, Armutlu yolundan Kurucuova ve Yeşildağ ikâmetgâh birimlerini geçerek turu tamamladık. Beyşehir Gölü etrafında daha önce düzenlenen turlar iki gün sürüyordu. Birincil kez bisiklet tutkunları olarak Beyşehir Gölü etrafını bir günde bisikletlerimizle turlamış olduk. Rüzgara rağmen turumuzu kazasız belasız tamamladık. Tur esnasında Beyşehir Gölü’nün seyrine doyum olmayan manzarasına şahitlik ederken, sonbaharın güzelliklerini de yaşamış olduk” dedi.