“Cumhurun Şahlanışı 15 Temmuz” konferansı

KIRIKKALE (AA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz, kirli akıl birliklerinin, Çanakkale Zaferi’nden sonra bu millete dayattıkları ikinci işgal girişimidir.” dedi.

Külünk, İkra Vakfı tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen “Cumhurun Şahlanışı 15 Temmuz” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çekti.

“Bu topraklara hakim olan cihana hakim olacak” diyen Külünk, şöyle konuştu:

“Bu topraklara hakim olan, insanlık için düzen kurucu rolü üstlenme dinamiğine sahip olacaktır. Bu topraklar, insanlığın ana rahmidir. Bunlar 15 Temmuz’un esası. 15 Temmuz’da her şey 10 saate sığdı. Aslında 10 saate sığan 1071’di, 1453’tü, Çanakkale’ydi. Eğer 10 saat değilde 6 ay, bir yıl sürseydi Allah muhafaza bugün başka şey konuşacaktık. Ancak 10 saate sığdığı için şimdi birileri hem bu örgütü CHP eliyle unutturmak hem de 15 Temmuz’u unutturmak istiyor. 15 Temmuz, bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz, kirli akıl birliklerinin, Çanakkale Zaferi’nden sonra bu millete dayattıkları ikinci işgal girişimidir.”

Külünk, 15 Temmuz’un bu ülkede İslam’ın ve İslam’ın son kalesi Türkiye’nin çökertilme girişiminin adı olduğunu öne sürerek, toplumun bu topraklarda dini referansı olmayan hiçbir harekete asla ödün vermediğini vurguladı.

Konferansa, Vali Yardımcısı Rıfat Ata ve çok sayıda vatandaş katıldı.