ÇUMRA 2. TARIM, HAYVANCILIK VE TOHUMCULUK FESTİVALİ SONA ERDİ

Çumra Belediyesi ve Çumra Sivil Toplum Kuruluşları önderliğinde 01 – 04 Mart 2018 tarihileri arasında düzenlenen Festival pazar günü sona erdi. Tarım ve hayvancılık sektörünün kalbinin attığı festival, yoğun ilgi gördü.

01 Mart 2018 tarihinde Ak Parti Konya Milletvekili Dr.Mustafa Baloğlu, Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Ak Parti Çumra İlçe Koordinatörü Fuat Kunduracı, Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Çumra Sebze Pazarı alanında açılışı gerçekleşmişti.

Çumra 2.Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali tarım ve hayvancılık üzerine üretim gerçekleştiren çok sayıda firmanın açtığı stantlarla renklendi.

Festivalde tarım aletleri ve hayvancılık üzerine yem ve yem katkı maddeleri ürünlerinin tanıtımları yapıldı. Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan fuar 04 mart Pazar günü sona erdi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz açılış konuşmasında şunları kaydetti;

“Bu yıl 2.sini düzenliyoruz inşallah ve festivalimiz 4 gün boyunca açık olacak. Ne yapmak istiyoruz, İstanbul kapalı çarşısının kapısında bir hat yazısı var Kazananlar, Çalışanlar Allah’ın sevgilileridir diyor Hadisi Şerifte, Bizlerde kazananlara, çalışanlara daha doğrusu Allah’ın sevgililerine hizmet etmek için buradayız. Olmaz deniliyordu, geçtiğimiz yıl mükemmel oldu inşallah bu yıl kapalı Pazar yerimizde daha güzel olacak. Bir tane değil 4 tane daha kapalı Pazar yerimizi ilçemize kazandırdık. Yollarımız, caddelerimiz, binalarımız, okullarımız hizmete açıldı bambaşka bir Çumra oldu daha da iyi olacak tam anlamıyla Yeni bir Çumra inşaa ediyoruz. Bu yeni Çumra’nın oluşumunda gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek İl teşkilatımız, gerek milletvekillerimiz, gerek hükümetimiz hep birlikte Çumra için çalışıyoruz. Farklı bir noktadayız 19 Mayıs tarihinde Karaman – Konya hızlı trenimizin ilk sefer denemeleri başlayacak 100 yıl önce Cennet Mekan Abdülhamid Han ile başlıyor torunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tamamlıyor. Allah’a hamd olsun. Geride bıraktığımız sürede 7 tane okulumuz tamamlayoruz. Fen Lisesi inşaatımız, Ziraat Fakültesi inşaatımız devam ediyor 5 okulumuzun da açılışını gerçekleştirdik. En son ilçemize kazandırılan kamu binası 1993 yılında vergi dairesiydi Allah’a şükürler olsun destan yazılmaya devam ediliyor. Tüm bu eserlerin sahibi yapan elbetteki başımızdaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Allah ondan razı olsun dedi. “

Başkan Oğuz; Birlikteliğe vurgu yaparak tüm kurumlarla Hükümetimizle, Büyükşehir Belediyemize, Kaymakamlığımızla, İl ve İlçe teşkilatımızla hep birlikte ilçe için çalışmaya devam ettikçe çok daha güzel yerlere geleceğiz inşallah. Bizler burada sanayicimizi ve esnafımızı geliştirmek için yola çıkmıştık. Olmaz denilen Çumra Organize Sanayi Bölgemizde açılan fabrikalarda 450 kardeşimiz istihdam ediliyor. Eski sanayimizi hatırlayın yollarında yürünemeyecek haldeyken şuanda ayağına çamur değmiyor elhamdülillah dedi.

Festivalle ilgili olarak bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; “76 firmanın katıldığı ve 4 gün boyunca açık olan Çumra 2.Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivalimiz çok sayıda misafirini ağırladı. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiştik ve yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalmıştık. Allah’a hamd olsun bu yıl da geçtiğimiz yıldan daha fazla bir katılımla 4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Esnaflarımız başta olmak üzere Festival alanını gezen ve şehirde bir hareketliliğe neden olan Festival herkesi memnun etti.”

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak 4 gün boyunca binlerce misafiri ağırlayan Festival artık geleneksel bir hale geldi ben buradan festivale katılan esnaflarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. A.ARAN