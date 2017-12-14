ÇUMRA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİNE KATILDI

Çumra Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Mustafa Şener Danışık ve Psikolojik Danışman Esra Aksoy tarafından İstanbul gezisi düzenlendi. İstanbul gezisinde birçok öğrenci ilk defa uçak deneyimi yaşadı. Gezinin ilk durağı Eyüp Sultan Camisi ziyaret edildi. Ardından Panaroma 1453 müzesine gidildi. İstanbul’un boğazdaki güzellikleri Tekne turu ile gezildi. Türkiye ‘de teknik anlamda önde gelen İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsüyle gezinin birinci günü tamamlandı. Kampüsün bütün bölümleri sınıf ortamı ve imkanları görüldü. İstanbul’da bulunan Çumralılar Derneği Başkanı Mustafa Toksöz ziyaret edildi ve yemek ikramında bulunarak dernek hakkında bilgilendirmede bulundu. Gezinin ikinci gününde Topkapı Sarayı, Ayasofya müzesi, Sultan Ahmet Camisi, Hipodrom Meydanı, Yere batan sarnıcı, Süleymaniye Camisi ziyaret edildi. İstanbul’u kendisiyle bütünleştiği Kız Kulesi, Fatih korosu ve Çamlıca Tepesi ile gezi sonlandı. Fizik öğretmeni Mustafa Şener Danışık öğrencileri motive etme anlamında katkı sağladığını, güzel zaman dilimi geçirdiklerini ifade etti. Psikolojik danışman Esra Aksoy ise öğrencinin kişisel gelişimi açısından gezi çalışmalarının faydalı olduğunu söyleyerek emeğini esirgemeyen Okul müdürü Emre Armutlukuyu’ya teşekkür etti.