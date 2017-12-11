ÇUMRA ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN 4 BOYUTLU CANLANDIRMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Çumra belediye düğün salonunda 15 Temmuz’u unutmadık unutmayacağız unutturmayacağız temalı 4 boyutlu canlandırma programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Programa Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kıvrak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Öz, Okul idarecileri, öğrenciler ve Çumra halkı katıldı. Program Çumra Kaymakamı Sayın Hüseyin Ece’nin açılışı ile başladı. Çumra Anadolu Lisesi öğrencilerinin 15 Temmuz Darbe girişiminde yaşanan önemli anları ayrı ayrı yerlerde canlandırdıkları görüldü. Programda en çok ilgiyi TRT Binasının ele geçirilerek sözde darbe bildirisini okuyan TRT haber spikeri Tijen Karaş, CNNTURK haber spikeri Hande Fırat’a bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması, tankın önüne vücudunu siper eden Metin Doğan ve darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir canlandırmaları oldu.

Programı izleyenler o günü an an yaşarak darbe girişiminin nasıl meydana geldiği ile devlet ve millet olarak nasıl engellendiği konusunda farkındalık sahibi oldular. İzleyenlerden bazıları ise canlandırmalar karşısında duygularına ve gözyaşlarına hakim olamadılar.

Konu ile ilgili konuşan Çumra Anadolu Lisesi Müdürü Emre Armutlukuyu “bu programın hazırlanması için gönüllü olduklarını çünkü milletimizin geleceği için bu hadisenin unutturulmaması gerektiği bilincinde olduklarını söyledi. Ayrıca programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimiz Baki Mesut Köprücü, Erdal Muktesit, İsmail Ulucan, ve Esra Aksoy’a teşekkür ederim” dedi.