ÇUMRA ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI İÇİN YAPILAN PROJE BAŞVURALARI KABUL EDİLDİ

Tübitak tarafından her yıl düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı destekleme başvuruları sonuçlandı. Çumra Anadolu Lisesi tarafından yapılan 22 proje kabul edildi. . Çumra Anadolu Lisesi tarafından 9-10 Mayıs 2018 tarihinde bilim şenliği planlanmaktadır. Çumra Anadolu Lisesi oldukça iddialı projelerle bilim şenliğine hazırlanıyor. Okul Müdürü Emre Armutlukuyu; “2017-2018 dönemi Tübitak 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında okulum tarafından ilk kez başvurusu yapılan 22 adet araştırma, geliştirme, bilgi araştırma projelerimiz kabul edilmesi bizi oldukça sevindirdi. Nasip olursa Mayıs ayı içinde yapılacak bilim şenliğe iyi bir şekilde hazırlanacağız. Şimdiden emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, herkesin katılmasını bekleriz” dedi.