ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ, MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
Çumra Belediyesi tarafından 2014 yılı seçimlerinden sonra başlayan Yerel Buluşmalar programı kapsamında her hafta ayrı bir mahalle ile Mahalle sohbetleri devam ediyor. Bu hafta Çumra Belediyesinin misafiri Yenidoğan Mahallesi sakinleri oldu.
Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gerçekleştirilen mahalle sohbetleri programına Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Adem Akbaş, Ak Parti Mahalle Başkanı Yahya Akbaş ve mahalle sakinleri katıldı.
Programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Oğuz, “2014 yılı seçimlerinde sizlerin karşısına çıkıp bunları yapacağız diye vaatlerimiz olmuştu, onları da bugün burada konuşmuş olacağız.
Devletin gücünü, büyükşehir belediyesinin gücünü ilçe belediyesinin gücüyle birleştirince ortaya neler çıkıyor hep birlikte bunları istişare edeceğiz” dedi.
Çumra Belediye Başkanı Oğuz ilçeye yapılan yatırımları mahallelilerle paylaşırken önemli noktalara da değindi.
Oğuz, şunları söyledi:
“Çumra Organize Sanayi bölgesinde 2014 öncesinde sadece 15 kardeşimiz çalışıyordu. Organize sanayi bölgemizin sorunlarının çözülmesiyle birlikte şuan yeni yapılan fabrika ve işletmelerde toplam 450 kardeşimiz çalışmaya başladı inşallah bu hedef çok daha ileriye taşınmış olacak. Yapımı devam eden hızlı tren garıyla birlikte Baraj Mahallemizden bu tarafa asansörlü bir yaya geçidi yapılıyor. Yenidoğan Mahallesinin en büyük sorunu olan alt geçit ve yaya geçidi sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Mustafa Onbaşı okulunun oradan gelen yaya alt geçidinin araçlarında büyük araç olmamak kaydı ile küçük araçların geçebileceği bir hale getireceğiz ve Yenidoğan mahallemizin en büyük sorunu çözüme kavuşmuş olacak”
Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde düzenlenen istişare toplantısında mahalle sakinlerinin görüşlerine yer verildi.
Yenidoğan Mahallesi muhtarı ve mahalle sakinleri böyle bir program düzenlendiği için Belediye Başkanı Oğuz’a ve ekibine teşekkür etti.
Son olarak vatandaşlara geleneksel arabaşı çorbası ikram edildi. M.SARIKULAK
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ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ, MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
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