ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANINDAN VEDA ZİYARETİ

Çumra tarihinde bir ilk yaşandı. 1926 yılında ilçe olan Çumra bu tarihten itibaren 23 Belediye Başkanı Çumra’ya hizmet etti. Ancak bu tarihten itibaren görev yapan tüm belediye başkanları görev sürelerinin bitmesiyle birlikte ilçe halkı ve esnafını ziyaret ederek vedalaşma ve helallik ama girişiminde bulunmadı. 2014 Mahalli idareler seçimleriyle birlikte göreve gelen Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, geçtiğimiz günlerde açıklanan Ak Parti Belediye Başkan adaylarıyla birlikte görev süresi 31 martta sona eriyor.

5 yıldır gece gündüz demeden Büyükşehir yasasıyla birlikte 53 mahalleye çıkan Çumra’ya hizmet eden ve tarihinin en büyük yatırımlarını ilçeye kazandıran bir çok ilki Çumra’ya kazandıran Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 5 yıldır aralıksız olarak her fırsatta ziyaret ettiği esnafları bu defa veda etmek ve helallik almak için ziyaretlerine başladı. Başkan Oğuz İlk ziyaretine Sanayi esnafından başladı. Ziyaretler sırasında bizler 5 yıl boyunca ilçemize hizmet etmek için çalıştık gayret gösterdik Eski Çumra’yı hepimiz çok iyi biliyoruz artık Çumra kabuğuna sığmıyor inşallah daha ileriye gidecek dedi.

Başkan Oğuz ziyaretlerde son olarak bizler bayrağı devrediyoruz inşallah Çumra’nın ve Adayımız Halit Oflaz kardeşimizin kazanması için yine gece gündüz çalışacağız Halit Oflaz kardeşimizde çıtayı çok daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacak dedi.

M.SARIKULAK