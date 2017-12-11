Çumra Belediyesi Başkan Mehmet Oğuz: AYAKTA KALAN TEK İSLAM DEVLETİ TÜRKİYE OLDU

Çumra Belediyesi Başkan Mehmet Oğuz, 2014 mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra “İlçeyi Beraber Yönetiyoruz” sloganıyla başlattığı mahalle programlarına devam ediyor. Kuzucu Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Oğuz, ” “Son günlerde Türkiye ile uğraşılıyor. Çünkü tek ayakta kalan İslam devleti Türkiye oldu” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve beraberindeki heyet mahalle programlarına Kuzucu Mahallesi ile devam etti.

Burada konuşan Başkan Oğuz, 2014 mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra yola “İlçeyi Beraber Yönetiyoruz” diye çıkmıştık ve 3,5 yıl oldu., Halen aynı şekilde ilçeyi beraber yönetmeye devam ediyoruz. Bugün Kuzucu mahallemizdeyiz. İlçemize ve mahallemize beraber neler yaptık onları konuşacağız dedi.

Konumasında belediyenin yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Oğuz, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Oğuz “Son günlerde Türkiye ile uğraşılıyor.

Tek ayakta kalan İslam devleti Türkiye oldu. Amerika’sı İsrail’i hepsi böyle kendilerini bir şey zannedip son hamlelerini yapıyorlar. Mevla Müslümanların yanında olsun, uyuduk gevşek davrandık, Arap ülkeleriyle beraber rehavete kapıldık. Son 10 yıldır Türkiye’mizde bir toparlanma var. Bu inşallah diğerlerine de vesile olur” dedi.

Program sonunda Kuzucu Mahalle halkı hem ilçeye hem de Kuzucu mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı Çumra Belediye Başkanına teşekkür etti.