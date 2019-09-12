Çumra Belediyesi pazar yerine alış veriş arabaları koydu

KONYA (AA) – Çumra Belediyesi, pazar yeri için temin ettiği alışveriş arabalarını vatandaşların hizmetine sundu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, vatandaşların rahatça alışverişlerini yapabilmeleri için arabaları aldıklarını kaydetti.

Oflaz açıklamasında,"İlçemizde her konuda hemşehrilerimizin rahatını düşünmek için çabalıyoruz. Alışveriş yaparken de hemşehrilerimiz rahat bir şekilde ihtiyaçlarını taşıyabilmeleri için alışveriş arabalarımızı hizmete sunduk. Bunun yanında pazara gelip ihtiyaçlarını görmek isteyen hemşehrilerimiz arasında sağlık durumu elverişsiz olanlar ve yaşlılarımız var. Pazar yerlerinde hemşehrilerimizin alışveriş yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla uzun yıllar önce var olan bu uygulamayı yeniden başlatmış olduk." ifadelerine yer verdi.