Çumra Belediyesi Yatırımlara Devam Ediyor

İçeriçumra Mahallesine 2 Milyon 500 Bin TL Yatırım

Çumra Belediyesi tarafından İçeriçumra mahallesine iki buçuk yıl içerisinde 2 milyon 500 bin tl değerinde yatırım yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; 6360 sayılı yasayla birlikte mahalle sayımızın arttı her mahalleye eşit oranda hizmet etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şuana kadar hizmet noktasında değmediğimiz hiçbir mahallemiz kalmadı. Nüfus bakımından en büyük mahallemiz olan İçeriçumra mahallemize de iki buçuk yıl içerisinde 15 km asfalt, 10 km kilitli taş ve eski belediye hizmet binası önünde bulunan yaklaşık bin metrekare park alanının peyzaj ve kaldırım düzenlemesi yapıldı. “ dedi.

Yine eski belediye binası önüne vatandaşların rahat oturabilecekleri gölgelik tonoz yapımının tamamlandığını ifade eden Oğuz şunları kaydetti : ”İçeriçumra’lı gençlerimizin spor yapabilmeleri için yeni bir adet halı saha yapımı tamamlandı. Kullanılamaz halde olan mevcut kantar tamamen yenilenerek kullanılabilir hale getirildi. 3 bin metrekare arsayı da belediyemiz gayrimenkulüne kazandırdık. İçeriçumra hizmete başladığımız ilk mahallelerimizin arasında yer alıyor. Mahalle sanayimizin yolları tamamen belediyemizce yapıldığı gibi İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu mevkisi ilk kez dönemimizde asfaltla tanışmış oldu. 7000 nüfusa sahip İçeriçumra mahallemizin Zeybek, Gül, Huzur, Külliye, Güzel, Çumra ve Eski sokak kilitli taşla kaplandı. Nergiz, Volkan, Jale, Çiçek, Cami, Ünaldı, Tmo yolu, Sultan Selim, Çakılkuyu mevkii, Fatih Sultan Mehmet Sokak ve caddelerimizde asfaltlama çalışmalarımız tamamlandı. Halen yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Çumra Belediyesinin yanısıra 6360 sayılı yasayla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İçeriçumra mahallemize yeni bir park yapımı devam ederken, içerisinde 31 bin metrekare mesire alanı barındıracak olan 300 bin metrekare süs ve peyzaj bitkileri fidanlığı çalışması da devam ediyor. 2014 mahalli idareler seçimlerinde sonra İlçeye çok büyük yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen Merkezi Hükümet ve Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum.”

Çumra Belediyesinin ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını mahallelerinde yakından takip ettiğini belirten İçeriçumra mahalle muhtarı Mehmet Ali Çatlak ise şunları kaydetti : ”Verdikleri hizmet ve gayretlerden dolayı Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e mahallem adına teşekkür ediyorum.” dedi. F.Özkan