ÇUMRA BELEDİYESİNDE HASAT GÜNÜ

Tarım ve Hayvancılığın kalbi olan Çumra’da hasat günü, Çumra Belediyesi tarımsal hizmetler noktasında 680 bin m² arazi üzerine ekimin gerçekleştirdiği mısırın hasadına bugün başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz;

Çumra Tarım ve Hayvancılıkta Konya’nın ve Ülkemizin örnek ilçelerinden birisidir. Çumra Belediyesi olarak yoluyla, okuluyla, parkıyla , Pazar yerleriyle ve caddesiyle bir çok yatırımın yanı sıra tarımsal alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Mülkü belediyemize ait 680 bin m² olan arazi üzerine mısır ekimi gerçekleştirmiştik bugünde hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasat günü hem bizim hem de çiftçimizin en mutlu günüdür.

Belediye eliyle ekimini gerçekleştirdiğimiz üründe dönümünde ortala 5 tona yakın ürün elde ettik ve nem oranımız ise 14-15 değerlerinde görünüyor. Belediye çalışanlarımız tarafından gerçekleştirin bu çalışma neticesinde belediyemiz kasasına 1 milyon liranın üzerinde bir gelirle katkı sağlamış oluyoruz. Tarımsal faaliyetlerimiz devam edecek ben buradan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum dedi ve bir noktaya dikkat çekti. Bu yıl biraz daha su konusunda sıkıntı çekecek gibi duruyoruz inşallah öşürlerimizi ve zekatlarımızı verelim ve Mevla’ya bereketli ve bol yağışlı bir kış geçirmek için dua edelim dedi.

Çumra Belediyesi hasat çalışmalarının devam ettiği arazide bulunan Çumra Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Şaban Parmak ve Hasadı gerçekleştiren firma mısırın kalitesi ve ağırlığı noktasında bilgi verdi. A.ARAN