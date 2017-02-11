Çumra Belediyesinden “Diriliş Gençliği” Yarışması

Çumra Belediyesi Çatalhöyük Kent Konseyi Gençlik Meclisi” Diriliş Gençliği” Liseler arası Ödüllü Temel Dini Bilgiler yarışması düzenlendi. Yarışma hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; “Diyanet İşleri Başkanlığından Seyfettin Yazıcı Hocamızın yazmış olduğu Temel Dini Bilgiler Hani vefalı bir genç dedik ya Direniş nesli yetiştirmek dedik. Bunun en iyi bir şekilde olması için 300 sayfalık bir kitabı tüm lise öğrencilerimize dağıtımını yaptık. Yarışma Genel Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak. Hediyeleri oldukça bol tuttuk. 2 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 100 soruluk bir sınav sonucunda her kategorinin birincilerini İslam Kültür Başkenti olan Konya’dan bu yılki yani 2017 yılının İslam Kültür Başkenti olan Mekke’ye göndereceğiz inşallah. Kategori birincileri yani 3 kişiye Umre, ikincilere tam Altın, üçüncülere yarım Altın, 4-15 arası çeyrek altın, 16-30 arası bisiklet ve ödül alan öğrenciler hariç ilk 45 kız ve 45 erkek öğrenci ise Bursa – Çanakkale gezisine götüreceğiz. Yani sonuç olarak 3 Umre, 3 Tam Altın, 3 Yarım Altın, 36 Çeyrek Altın, 45 Bisiklet ve 90 öğrencimiz Bursa-Çanakkale gezisi toplamda 180 öğrencimiz ödül sahibi olacak.Hepinizin bu kitabı Allah için okumanızı ve yaşamanızı diliyorum.” diyerek öğrencilere başarılar diledi. A.ARAN