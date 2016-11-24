Çumra Belediyesinin asfalt çalışmaları

KONYA (AA) – Çumra Belediyesi 2016 yılı asfalt sezonunu, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle tamamlayamadı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, 2016’da yeni bir teknolojiyle başladıkları asfalt sezonunu, hava şartları uygun olduğu sürece devam ettirdiklerini söyledi.

Fakat şimdi hava şartlarının asfalt yapımına müsaade etmediğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

“Bunun için 2016 yılı asfalt sezonumuzu kapattık. Şimdi ara vermeden 2017 yılı asfalt sezonu için hazırlıklara başladık. Abditolu, Küçükköy, Dedemoğlu ve Alemdar mahalleleri ve Çumra merkezde bulunan mahalle yollarımızın gerekli alt yapı çalışmaları ve kaldırım çalışmalarına başladık. Sezona hazır hale getiriyoruz. Bu çalışmalar neticesinde 2017 yılı bahar ayında, yolların asfaltlamasını gerçekleştireceğiz. 2016 bizim için verimli bir yıldı. 2017 yılı çok daha başka bir yıl olacak.”