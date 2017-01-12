Çumra Devlet Hastanesinde Bir İlk

Çumra Devlet Hastanesi’nde ilk defa kapalı apandisit ve kapalı fıtık ameliyatı yapıldı.

Çumra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nihat Gedik ”Çumra’da ilk kez bir hastaya Laparoskopik Apendektomi (kapalı apandisit) ve Laparoskopik Herni (kapalı fıtık) ameliyatı yapıldı. Hastamız kısa süre içerisinde sağlığına kavuştu.” dedi.

Başhekim Dr. Nihat Gedik açıklamasında şunları kaydetti : “Toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaya çalıştığımız hastanemizde her geçen gün doktor sayımız ve yapılan ameliyat sayısı artmaktadır. Çumra’ da ilk kez bir hastaya OP. UZ. DR. Akın Çalışır tarafından Aralık ayı içerisinde Laparoskopik Apendektomi (kapalı apandisit) ve Laparoskopik Herni (kapalı fıtık) ameliyatı yapıldı. Hastamız kısa süre içerisinde sağlığına kavuştu. Halk arasında kansız ya da bıçaksız ameliyat olarak bilinen kapalı (laparoskopik) ameliyat olan hastalar, açık ameliyat olan hastalara göre daha hızlı ve kısa sürede iyileşme gösteriyor. Hastanın müşahede altında kalma süresi kısalıyor. Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu daha az, ameliyat sonrası ağrı azlığı ve hızlı iyileşme görülüyor.”

Gerçekleştirilen Ameliyatla ilgili bir açıklama yapan OP. UZ. DR. Akın Çalışır açıklamasında

“Bilindiği üzere apandisit kalın bağırsağın bir parçası olup, bunun iltihaplanması sonucu şiddetli karın ağrısı ile ortaya çıkan ve acil ameliyat gerektiren bir durumdur. Apendektomi ameliyatı en sık yapılan acil karın ameliyatıdır. Ülkemizde daha çok açık ameliyat olarak adlandırılan karın duvarına yapılan kesi ile apandis alınması en yaygın yapılan uygulamadır. Kapalı (laparoskopik) ameliyat ancak laparoskopik cihazın olduğu ve bu konuda eğitim almış deneyimli hekimler tarafından uygulanan bir yöntem olup gelişmiş merkezlerde ve bazı devlet hastanelerinde uygulanabilmektedir.’’ dedi. F.ÖZKAN