ÇUMRA FEN LİSESİ TEMEL ATMA TÖRENİ

Çumra’da bugün Çumra Belediyesi ve Hayırsever Haydar Kocaer tarafından yapılacak olan 5000 m2 alanda Çumra Fen Lisesi Temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çumra’nın Yenidoğan ve İstiklal Mahallesini birleştiren törene eski milletvekili Şevki Yılmaz, Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Yılmaz, Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar ve çok sayıda kurum amiriyle vatandaş katıldı.

Program Kuran’ı Kerim okunmasıyla başladı ve ilk sözü Hayısever Haydar Kocaer aldı.

Kocaer; Öncelikle teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim ve bu eserin İlçemize hayırlı olasını dilerim dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz: Şevki Yılmaz’a öncelikle bizi kırmayıp bu güzel günde yanımızda olduğu için teşekkür ederim.

2014 yılında ilçeyi bana emanet etmiştiniz emanetinize çok iyi bakmaya devam ediyorum. Bugün burada bir Fen Lisesi temel atma töreni gerçekleştiriyoruz ama bundan öncede ilçemize 4 yeni okul yaparak eğitim öğretime sunduk bu hizmetlerin kazandırılmasında İlçemizin evladı Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı abimiz Faruk Özçeklik’e de çok teşekkür ediyorum ilçemize 2 ayrı tesis ve 2 yeni okul kazandırmamıza vesile ve yardımcı oldu. İnşallah bundan önce sürekli hizmet edilmemesiyle anılan bu mahallelerimiz yani Yenidoğan ve İstiklal mahallerimiz bundan sonra ilçemizin göz bebeği olarak anılacak dedi ve Hayırsever Haydar Kocaer’e kazandırılacak olan bu büyük eserden dolayı teşekkür ederim dedi.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Ece konuşmasında ilçemize kazandırılacak olan bu güzel eserden dolayı Çumra Belediye başkanımız Dr.Mehmet Oğuz ve Hayırsever Haydar Kocaer’e ilçem adına şükranlarımı sunarım dedi

Şevki Yılmaz; Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır prensibiyle bugün Hayır sahibi değerli abimiz Haydar Kocaer kardeşimiz ahirette amel defterine en büyük sevap olarak yazılacak bir eğitim müessesesinin temel atma ve açılış sevincine bizleri ortak ettiği için ve bu sevinci bizlere yaşatan yöneticimiz yaratıcımız Allah’a hamd olsun. Gerçekten de hem kadim dostumuz Mehmet Oğuz kardeşimizi başkanımızı ve ekibini bu güzel hizmetten dolayı tebrik ederim dedi.

Temel atma töreni İlçe Müftüsü Bekir Yücel’in duasıyla gerçekleştirildi.

M.SARIKULAK