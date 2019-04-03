ÇUMRA HALiT OFLAZ DEDi

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde rekor seviyede oy alan Cumhur ittifakı adayı Halit Oflaz Çumra Belediye Başkanı Oldu.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlar Büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar adayları için oylarını kullandı. Kullanılan oylar neticesinde Çumra Belediye başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti Belediye başkan adayı Halit Oflaz 26 bin 922 oy alarak belediye başkanı olmaya hak kazandı. İyi parti adayı Rafet Gülşen ise 9 bin 619 oy aldı. Büyükşehir belediye Başkanlığında ise Ak Parti Adayı Uğur İbrahim Altay oyların yüzde 70,52 sini alarak büyükşehir belediye başkanlığı görevine devam etti.

Seçim akşamı yaptığı konuşmada Oflaz şunları kaydetti : “Bu seçimi biz kazandık ancak bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimde Çumra’da hiçbir kimse kaybetmedi. Bu seçimde birlik ve beraberlik kazandı. 66 bin 800 kişi kazandı. Yaptığımız seçim çalışmalarında bizlere yardım eden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çumra’ya Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Çumra ilçesinde mahalle muhtarları ise kesin olmayan sonuçlara göre şu şekilde oluştu :