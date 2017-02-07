KONYA (AA) – Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen Çumra Ortaokullararası Bilgi Yarışması sonuçlandı.

İlçede bulunan 31 ortaokulun kurdukları takımlarla katıldığı yarışma, Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı.

Merkez Atatürk Ortaokulu takımının birinci olduğu yarışmada, Abdullah Tenekeci Ortaokulu ekibi ikinci, Alemdar Ortaokulu ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrenciler için yapılacak tüm projeleri sonuna kadar destekleyeceğini belirterek, “Bu kardeşlerimizi yetiştiren aileleri ve öğretmenleri var. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafınan verildi.