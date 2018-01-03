ÇUMRA SULTAN ABDÜLHAMİD HAN BİLGEHANESİNE YOĞUN İLGİ
2017 yılında restorasyonu tamamlanarak hizmete alınan Konya’nın Çumra ilçesindeki Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi, birçok programa ev sahipliği yaptı.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, 1939 yılında halkevi olarak yapılan taş binanın uzun zaman atıl durumda olduğunu hatırlattı.
Oğuz, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde alınan bir kararla Büyükşehir Belediyemizce bu binanın restorasyonu gerçekleştirildi. “ dedi.
2017 yılında restorasyonu yapılarak hizmete açılan taş binaya “Sultan Abdülhamid Han” adının verildiğini aktaran Oğuz, “Bilgehane olarak halkımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Tarihi dokusu bozulmadan restore edilerek hizmete açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen büyük ilgi gören Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi bir çok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimizin ders çalışabildiği, konferansların verildiği ve istiare toplantılarının yapıldığı hatta yeni evlenen çiftlerimizin fotoğraf çektirdiği güzel bir yer haline geldi.” dedi.
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