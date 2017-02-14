Çumra Ticaret Odası Kalitesini Tescilledi

Yaklaşık 3 aydır devam eden TS-EN ISO 9001 kalite yönetim sistemi çalışmalarını sürdüren Çumra Ticaret Odası 10 Şubat 2017 de Çumra Ticaret Odası kongre salonunda yapılan bir törenle belgesini aldı.

Törene Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, Şöförler Odası Başkanı Himmet Önay ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural: “Bu belgeyi almamızda bize destek olan başta ADN Kıraç Yönetim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Kıraç ve ekibine teşekkür ederiz, Odamız Yönetim Kurulu, Meclis ve Çalışanlar olarak çok fazla emek harcamış ve bu emeğin sonucunu da kalite belgemizde taçlandırmış olduk. Bu belge Odamıza ve İlçemize hayırlı olsun “ dedi.

Törende söz alan Çumra KaymakamıUğur Kalkar İse şunları belirtti; “Bu kalite belgesi sadece odamızın değil hepimizin göğsünü kabartmıştır. Yönetim de kaliteyi artırmak sistemli çalışmak kalkınmanın temel taşıdır. Odamız başta Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kural beyi ve çalışanları tebrik ederim’’ dedi.

Törenden sonra katılımcılara kurumsallaşma ile ilgili kısa bir sunum yapan Adn eğitmenine teşekkür plaketi veren Çumra Ticaret Odası Genel Sekreteri Ahmet Temiz ise:” hedefimiz 5 yıldızlı oda olmak ,bundan sonra akreditasyon çalışmaları hız kazanacak” dedi. A.ARAN