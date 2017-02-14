Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş Güven Tazeledi

Çumra Ziraat Odası’nın başkanlığında görev dağılımı seçimler yapıldı ve Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş 09.02.2017 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Oda Tüzügünün gereği Oda Genel Kurul seçimlerinden sonra 2 yılda bir görev dağılımı seçimlerinde tekrar Çumra Ziraat Odası Başkanlığına Süleyman Akbaş, Üyeler Mehmet Karadağ, Ekrem Karademir, Sedat Uğur, Adem Mete, Rafet Kurnaz, Sait Tutumlu Meclis Başkanlığına Ali Cebecioğlu Meclis Başkan Vekili Adem Şen olarak oy birliği ile seçildi.

Seçim sonrası konuşan Akbaş: “Bundan sonra çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Elimizden geldiği ve bütçemizin yettiği kadar çiftçilerimize yatırımlarımız sürecektir. Çiftlerimizin bütün kurumlarda haklarını en iyi şekilde savunacağım” dedi.

Önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde yapacağı projelerden de bahseden Akbaş: “ Geçtiğimiz süre içerisinde taş toplama makinası, havalı süne ilaçlama makinası, 80 tonluk kantar, çamurda doğrudan ekim mibzeri, toprak, su ve bitki analiz laboratuvarı, 2016 yılı sonunda mevcut olan selektör eleme tesisi eleme kapasitesini 2 katına çıkarılmıştır. 2017 yılında çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. 2017 yılı içerisinde fasulye eleme tesisi ve yen kırma makinası kurmayı plandıklarını çiftçilerimizin kendi istekleri doğrultusunda hayvan yemlerini yapacaklarını, bundan sonrada yatırımlarımız sürdürmeyi planlıyoruz Çiftçilerimizden topladığımız her kuruşu değerlendirip hayata geçireceğiz, bunun için buradayız. Bizlere bu görevi her zaman layık gören çiftçi kardeşlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da çiftçilerimizin isteklerini dinleyerek birlik beraberlik içerisinde hareket edeceğiz.” dedi. D.DOĞAN