Çiftçiler Geçmiş Dönem Aidat Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödemeleri Gerekiyor

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş çiftçilerin geçmiş dönem aidatlarını yıl sonuna kadar ödemeleri gerektiğini belirtti.

Çumra Ziraat Odası yönetim ve meclis kurulu toplantısında çiftçi temsilcileri ile görüşen Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş;” 2017 Çks müracaatlarının başlaması ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin kurmuş olduğu ZOBİS yani çiftçi kayıt sistemi devreye girdi. Yeni kayıt sistemi ile birlikte bilgiler genel merkezimiz tarafından kayıt altına alınmaya başladı ve bununla beraber geçmiş dönemlere ait aidat borçlarına da faiz uygulanmaya başlayacak. Çumra Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizin 1 kuruş dahi faiz ödemesine gönlümüzün razı değildir. Çiftçilerim eski dönemlere ait aidat borçlarının 31 aralık tarihe kadar yatırmaları halinde faiz uygulanmayacaktır.” dedi.

2017 yılı Çks müracaatlarının başlaması dolayısıyla sertifikalı ürün ekecek olan çiftçilerin 31 aralık tarihine kadar yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Akbaş şunları kaydetti : “31 aralık tarihine kadar çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Çks dosyalarını İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. 2016 yılına ait satmış olduğu ürünlerin müstahsil belgelerini 1 Kasımdan itibaren teslim edebilirler.

Ayrıca şeker pancarının hasadının başladığı bu dönemde söküm fiyatlarını belirledik. Ziraat Odası Meclis Kararı ile 2500 metrekare (1 Dönüm) makine söküm fiyatı 210,00 TL, el söküm fiyatı 230,00 TL olarak belirlendi. 2016 yılının kurak geçmesi doğal afetler olması nedeniyle bölge çiftçisi olarak büyük zorluklar yaşadık. Devletimizin çiftçilerimize sağladığı destek ve tarımsal amaçlı kredi kullanan üreticilerimize erteleme yapılmasından dolayı teşekkür ederiz.”

Konuşmasının sonunda Başkan Akbaş “2017 yılının üreticilerimize bol kazançlı ve kalite ürün yetiştirmesini Cenabı Allah tan niyaz ederim.” dedi. F.Özkan