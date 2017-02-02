Çumra Ziraat Odası İlçemiz Basınını Ziyaret Etti

Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Karadağ, Adem Mete, Sait Tutumlu, Ekrem Karademir, Rafet Kurnaz, Sedat Uğur ve Veli Yetişen gazetemizi ziyaret etti.

Başkan Akbaş ziyaretinde Ülkemiz geleceği için anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum için başlatılan “Güçlü bir Türkiye için Evet” kampanyasına destek verğini ifade etti.

Konuşmasına devam eden Akbaş; “Ülkemiz zorlu bir süreçten geçti. Bu sürede birlik beraberliğimizin daim olması için gelecek nesillere daha Güçlü Türkiye bırakmak için evet dedik.Ülkemizin üzerinde oynanan senaryoların bertaraf edilmesi, daha sağlıklı bir Demokrasi sürecine ulaşmak bu kampanyaya şahsım ve temsil ettiğim kurum adına destekliyoruz.

Bu doğrultuda vatandaşlarımızda Ülkemize sahip çıkmalarını gerektiğini düşünmekteyim. 15 temmuz gününden itibaren geçen sürede Türkiye oynanan oyunlar bir bir ortaya çıkmıştır. Bu hain elleri kırmak için Cumhurbaşkanımızın başlattığı birlik ve beraberlik vurgusu halkımız tarafından büyük destek görmüştür. Bizlerde bu kampanya için Güçlü bir Türkiye için atılacak her adımı destekliyoruz “ dedi.M.SARIKULAK