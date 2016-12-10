Çumra Ziraat Odasından dolarını bozdur kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Türk Lirası, altın değerinde kazansın” çağrısına Çumra Ziraat Odası’ndan da takviye geldi.

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, oda olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına takviye olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, dolardan Türk Lirası’na dönüş kampanyası açıklamasından sonra Çumra Ziraat Odası yönetimi olarak elimizde olan küçük dolarlarımızı bozdurduk. Idare kurulunda olan arkadaşlarımız elinde olan dolarları Türk Lirası’na katkıda bulunmak amacıyla bozdurdu” dedi. Başkan Akbaş ve beraberindekiler bozdurdukları dolarların makbuzlarını da basın mensuplarına gösterdi.

Çumra çiftçisinin sıkıntılarına da değinen Başkan Akbaş, hükümetten destek isteyerek, “Çiftçimiz dövizle biçer döver, traktör almış. 100 bin lira olan çiftçimizin borcu bugün 200 bin liraya çıktı. Bu çiftçimizin borçlarını TL bazında ödemesi için hükümetten, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan takviye istiyoruz” dedi. Başkan Akbaş, çiftçinin sulamayla ilgili sıkıntıları ve taleplerini de dile getirerek, sorunlarının çözümü için takviye beklerini ifade etti.