Çumra'da ağaçlandırma çalışmaları

KONYA (AA) – Çumra Belediyesince, mahallelerdeki parklarda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, konuya ilişkin açıklamasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yeşil alanların ilçeye kazandırılması için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Amaçlarının Çumra'yı daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek olduğunu dile getiren Oflaz, "Çumra Belediyesi olarak halkımızın daha çok zaman geçirebileceği, çocuklarımızın rahat bir şekilde oyun oynayabileceği parklarımızda düzenleme çalışmalarımızı arttırıyoruz. Bu kapsamda yeşil alan çalışmalarımıza hız kazandırdık ve genişlettik. Parklarda ağaçlandırma çalışması yaparken hep 'Çumra'mıza daha fazla nasıl yeşil alan kazandırabiliriz' diye düşündük. İnşallah parklarımızı, halkımıza yakışan şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.