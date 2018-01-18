ÇUMRA’DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi ekipleri hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte mahallelerdeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, Ürünlü, Alibeyhüyüğü ve Yenidoğan mahallesinde çalışan ekipleri yerinde ziyaret etti.

Oğuz, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet etti.

Ekipleri yerinde ziyaret eden Başkan Oğuz, “2017 yılı yaz dönemi oldukça yoğun bir şekilde geçti. 53 mahallemizde de yol çalışmaları başta olmak üzere tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Şuanda ise hava şartları mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla birlikte 2018 yılı asfalt sezonu için yollarımızda kaldırım, bordür ve asfalt altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz planlı bir şekilde tüm mahallerimizde çalışmalarına devam ediyor, Ürünlü, Alibeyhüyüğü ve Yenidoğan mahallerimizde ekiplerimiz altyapı çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz altyapı çalışmalarının devam edeceğini aktardı.D.DOĞAN