ÇUMRA’DA ‘ÇUDEP’ PROGRAMI

Çumra’da belediye ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yeni bir proje hayata geçirildi.

Çumra Belediyesi ve Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Çumra Değerler Eğitimi Projesi (Çudep) kapsamında yapılan çalışmaların bir ayağı da “Bilgehane Buluşmaları” oldu.

3 ayrı eğitimci gözetiminde 30 öğrencinin proje kapsamında çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çumra Sultan Abdulhamid Han Bilgehane’sinde bir araya geldi.

Projede her ay ayrı bir değereler eğitimi konusu ele alınıyor. “Çudep” öğretmen ve öğrenci ekibi bu ayın değeri olarak Ali Fuat Başgil’in “Gençlerle Başbaşa” kitabını analiz etti.

Ayrıca “Çudep” ayın değerine uygun şekilde Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde sohbet, kitap analizi ve yarışmalar gibi çeşitli kültürel etkinlikleri de gerçekleştiriyor.M.SARIKULAK