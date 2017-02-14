Çumra’da Eğitim Gören Öğrenciler Çatalhöyük’ü Yerinde Tanıyor

Çumra Belediyesi tarafından Çatalhöyük Kent Konseyi etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl başlayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür gezileri programı bu yılda devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; “Çumra’da belediyemizce ilk kez kurulan Çatalhöyük Kent Konseyi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Çatalhöyük Kent Konseyi etkinlikleri çerçevesinde başlattığımız 40 Kardeş Eğitim ve Kültür gezilerimize bu yılda devam ediyoruz. Bu Eğitim ve Kültür gezileri programımızı üç ayrı bölümde değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Çumra’da eğitim öğretim gören 15 bin öğrencimizin tamamının 9000 yıllık Şehir olan Çatalhöyük’ü yerinde görerek gezerek anlamasını ve tanıması için belediyemizden bir rehber kardeşimizle birlikte öğrencilerimizi her gün ikişer grup halinde okullarından alıyoruz ve Çatalhöyük’ü anlatıp gezmelerini sağladıktan sonrası okullarına tekrar bırakıyoruz. İkinci bölümde ise Konya’mızda bulunan önemli ve tarihi yerleri yerinde gezip görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Üçüncü olarak ise Bursa – Çanakkale’yi yerinde görüp anlamasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Çatalhöyük İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik Kenti, Güney Anadolu Platosu’nda yaklaşık 14ha.lık bir alan üzerinde yer almaktadır. İki höyükten oluşan Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin daha uzun olan Doğu Höyüğü, M.Ö. 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü ise M.Ö. 6.200 ve 5.200 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Döneme ait kültürel özellikler göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatalhöyük, aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir süredir var olan köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır” dedi. D.DOĞAN