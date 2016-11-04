Çumra'da eğitim yatırımları sürüyor

KONYA (AA) – Çumra’da okul yapımına 6 milyon 450 bin lira harcandığı bildirildi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitime yönelik yatırım faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

İlçe ve mahallelerde okul inşası çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

“Çeşitli kaynaklarla ilçemize 4 yeni okulun kazandırılmasını sağladık. Bakkalbaşı Mahallesi’nde, 24 derslikli imam hatip lisesi tamamlandı. Yine yıllar önce yıkılan Hürriyet mahallemizdeki Numan Danış İlkokulu yeniden 8 derslikli olarak aynı yerinde yapımı tamamlanarak öğrencilerin eğitim öğretime başlaması sağlandı. Sağlık Meslek Lisesi yapılarak öğrencilerimizin eğitim öğretimine açıldı. Yapılan ve yapımı devam eden okullarımızın toplam maliyeti 6 milyon 450 bin liradır.”