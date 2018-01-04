ÇUMRA’DA FİNAL HEYECANI

Konya’nın Çumra ilçesinde Medeniyet Okulu projesi kapsamında ortaokullar arası “haydi bil bakalım” ve liseler arası “münazara” yarışmalarının final heyecanı yaşandı. Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmalar ilçe protokolünü bir araya getirdi.

Ortaokullar arası “haydi bil bakalım” yarışması sabah saat 10.00’da düzenlendi ve 30 okul arasından Çumra Merkez Atatürk ortaokulu birinci olarak Konya il yarışmalarında Çumra’yı temsil etme hakkı kazandı.

Liseler arası “münazara” yarışması ise saat 14.00’te düzenlendi ve 14 okulun katıldığı yarışmada Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olarak Koya il yarışmalarında Çumra’yı temsil etme hakkını kazandı.

Yarışmalar sonunda Çumra Belediyesi tarafından her iki final yarışması sonrasında katılımcılara sertifikaları ve ödülleri verildi.